(Di domenica 12 febbraio 2023) L'annuncio delle nozze Che i Coma Cose facessero coppia non solo sul palco ma anche nella vita era cosa nota. Ma la coppia artistica che sta insieme da sei anni ha deciso di andare all'altare. Durante ...

Lazza sul palco diha dedicato i fiori alla mamma, ma è sempre molto attento a non spifferare molto della sua vita sentimentale. Da un paio d'anni è fidanzato con la modella Debora Oggioni. J ...... ma la mia canzone preferita di questola cantano... i Cugini di Campagna. Sul serio! Sul ... "" e "Ciao ciao". Nonostante questo faccio ancora fatica a credere di adorare un pezzo dei ...

Sanremo d’amare, i cantanti accoppiati e quelli sulla piazza TGCOM

SPECIALE SANREMO/ Amadeus: "Ognuno è libero di amare chi ... IlMohicano_MilanoSound

Le pagelle della finale di Sanremo 2023 Domani

Amadeus risponde alla deputata FdI “Ognuno è libero di amare come vuole” Napolike.it

Il torinese Rosa Chemical porta a Sanremo il sesso e il poliamore: "Si possono amare più persone contemporaneamente" TorinoToday

E poi ci sono i single Rosa Chemical e Ariete. E i misteriosi Leo Gassman, Mr Rain e LDA. Che i Coma_Cose facessero coppia non solo sul palco ma anche nella vita era cosa nota. Ma la coppia artistica ...È il terzo Sanremo cui la top model partecipa. Lasciando sempre un segno indelebile. Nell’intervista, Carla Bruni ricorda di come “in famiglia, da bambina, si guardava la finale.” E di come “anche mio ...