(Di domenica 12 febbraio 2023) Roma, 12 feb. (Adnkronos) - "Questenon mi, ma io credo che la Rai abbia bisogno di unaprofonda, lo diciamo da tempo. Speriamo che, piuttosto che accogliereche lasciano il tempo che trovano, si approfitti -speriamo ci vengano tutti dietro- per unadella Rai, rifondativa, per rendere più efficace il servizio pubblico e dell'informazione". Lo dice il leader del M5S Giuseppe, intercettato dai cronisti all'uscita dal seggio di via Giulia, rispondendo a una domanda sulleche divampano sul Festival di

...04 Giuseppe: "Non mi appassionano le polemiche ma serve riforma profonda della Rai" 12:27 Celentano: "Ho letto i giornali, ora è certo: non potrò più tornare in televisione" 11:45: ...Giuseppesi accoda a Matteo Salvini sulle tensioni politiche che hanno caratterizzato il Festival di: 'Le polemiche non mi appassionano. Io credo che la Rai abbia bisogno di una riforma profonda, ...

Sanremo, Conte si accoda a Salvini: "Ora riforma profonda della Rai" Il Tempo

Conte e Salvini, sintonizzati sulla Rai: "Si deve riflettere sulla gestione" L'HuffPost

Vertici Rai nel mirino. Salvini e Conte: "Serve una riflessione" AGI - Agenzia Italia

Sanremo: Conte, ‘polemiche non appassionano ma serve riforma Rai’ Il Sannio Quotidiano

Sanremo 2023, Mengoni ha vinto. Salvini e Conte: "Serve riflessione ... la Repubblica

Lo dice il leader del M5S Giuseppe Conte, intercettato dai cronisti all'uscita dal seggio di via Giulia, rispondendo a una domanda sulle polemiche che divampano sul Festival di Sanremo.Chiuso il capitolo del festival di Sanremo per moltissimi italiani è arrivato il momento ... Nel frattempo è anche arrivato il commento del capo politico del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte: “Io ...