Sanremo | commento alla serata finale | Lezioni di meme by Chiara Ferragni | Amadeus legge la lettera di Zelensky

(Di domenica 12 febbraio 2023) L'ultimadel Festival di2023 è una staffetta canora implacabile: 28 canzoni una dopo l'altra e tanto show. Trionfa come da pronostici Marco Mengoni.fine è arrivata: l'ultimadel Festival di. Ci sono tutti: gli stoici "abbonati in prima fila", la banda dell'Aeronautica Militare che esegue l'Inno di Mameli, Mara Venier che domani (nel caso vi foste persi qualcosa di questi cinque giorni di "grande fratello sanremese) trasmetterà la sua Domenica In dall'Ariston, mogli, mariti e parenti di vario grado dei conduttori, la famigliaquasi al completo. E noi che possiamo tirare un sospiro di sollievo, misto a uno strano senso di malinconia, perché tutto sommato a questa dimensione spazio-temporale parallela fatta di pagelle, nottate, canzonette, ...