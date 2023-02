Sanremo | Bonelli Verdi-Sinistra | ' fuori partiti da controllo Rai | no a Rossija 1'

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 12 febbraio 2023) Roma, 12 feb. (Adnkronos) - "Forze politiche che hanno governato questo paese, Conte compreso , dopo il festival dichiedono una riflessione sulla Rai, prendendo come scusa il bacio di Fedez con Rosa Chemical e la foto strappata di Bignani vestito da nazista. Tutto ciò è incredibile e preoccupante. Anche noi vogliamo una riflessione sulla Rai, ma proprio per liberarla daldei". Così in una nota il co-portavoce di Europa Verde e deputato di AlleanzaAngelo. "La destra sta preparando l'assalto per controllare lo spazio della comunicazione pubblica nel nostro paese, come nel ventennio. La riforma della Rai secondo costoro sarebbe quella di trasformarla come1 l'emittente televisiva russa al servizio di Putin: la ...