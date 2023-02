Sanremo | attacco Fdi a Rai su Fedez Tv di Stato si dissocia dal cantante

(Di domenica 12 febbraio 2023) Se le note stampa sono il termometro delle priorità dei politici,e lo "show" diquesta mattina sono stati al centro dei pensieri del partito della premier Giorgia Meloni. Il primo ad attaccare il rapper è il capogruppo alla Camera, Tommaso Foti, cui sono seguite a ruota diverse prese di posizione di senatori e deputati di Fdi. La reazione delle opposizioni arriva a stretto giro tra chi ironizza e chi afferma che "tira vento di Minculpop". A scatenare il putiferio 'La Verità', in un articolo dove si sostiene che l'intervento diche ha strappato la foto del viceministro Galeazzo Bignami vestito da Hitler, eraprovato qualche ora prima. Per Foti, chi in Rai sapeva deve dimettersi perché il Palco dell'Ariston, ha affermato, "si è trasformato in una tribuna elettorale"."In Rai sapevano ma nessuno ...

