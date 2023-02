Sanremo | Associazione Utenti Tv contro Blanco e Mara Venier | diffida a Rai

(Di domenica 12 febbraio 2023) L’dei Servizi Radiotelevisivi presenta oggi unaurgente alla Rai per impedire la partecipazione dia “Domenica In”, dopo che il cantante è stato ufficialmente invitato daa prendere parte domani alla trasmissione. Una eventuale ospitata dia Rai1, dopo i gravi fatti didove l’artista ha distrutto in diretta la scenografia, sarebbe non solo grave, ma addirittura pericoloso – spiega l’– Rai efarebbero infatti passare il messaggio che chi si rende protagonista di gesti di violenza e distruzione a danno di beni pubblici debba essere premiato con ospitate sulla rete ammiraglia e attraverso lo spazio concesso ...

L'ha spiegato le sue ragioni in una nota: 'Una eventuale ospitata di Blanco a Rai1, dopo i gravi fatti di2023 dove l'artista ha distrutto in diretta la scenografia, sarebbe non ..., consegnato ad Amadeus il premio "Influencer" di Raduni dall'operatori radiofonici e dei media universitari. In particolare è stata Radio UniSS , l'emittente degli studenti dell'...

Sanremo 2023, “No a Blanco a Domenica In. Sarebbe un messaggio altamente diseducativo”: la… Il Fatto Quotidiano

Sanremo: Associazione Utenti Tv contro Blanco e Mara Venier ... 361 Magazine

Sanremo, diffida a Rai e Mara Venier: "Blanco non deve andare a Domenica In" Corriere dello Sport

Violenza sulle donne: anche Thamaia a Sanremo 2023 con Chiara Ferragni Liveunict | Magazine sull'Università di Catania

Sanremo, arriva un’offerta concorrente alla Rai per organizzare il festival Il Sole 24 ORE

L’Associazione Utenti dei Servizi Radiotelevisivi presenta oggi una diffida urgente alla Rai per impedire la partecipazione di Blanco a “Domenica In”, dopo che il cantante è stato ufficialmente invita ...Chiara Ferragni ha esordito sul palco del Festival di Sanremo portando un messaggio chiaro: "Pensati libera" c'era scritto sulla stola che ha sfoggiato durante la prima serata. E proprio la libertà de ...