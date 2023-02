Sanremo | Adani difende Ultimo | ' ' Chi ti teme' '

Con questo video pubblicato tra le sue Instagram stories, l'ex difensore Lelefa sentire il suo supporto al cantante Ultimo, quarto classificato ...Ospiti della prima puntata Carlo Conti, Lelee Giovanni Esposito , uno dei personaggi del 'Bar Stella'. Le puntate sono 12, 'mi fermo il sabato die riprendo il sabato successivo. ...Elodie si racconta ai microfoni di Fanpage.it. La cantante parla della sua esperienza sanremese, dove è in gara con il brano “Due”, una canzone che racconta di una storia d'amore andata male.Il format “Inter canta Sanremo 2023” ci accompagnerà fino a domenica, anche in diretta video sul canale YouTube. Di seguito il quarto e ultimo gruppo di partecipanti della competizione “parallela” all ...