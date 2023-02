Sanremo 2023 | tutti i look e i nostri voti della serata finale del Festival

Chiara Francini, protagonista assoluta della quarta serata di, è legata sentimentalmente da 17 anni con un ex ...Ecco chi ci sarà Marco Mengoni trionfa a, la dedica alle donne: 'Cantanti meravigliose'. Poi si inginocchia davanti ai fan, la finale: trionfo di Mengoni, Chiara Ferragni, il bacio di ...

Le pagelle della finale di Sanremo 2023, live: Chiara Ferragni da 5, Mr Rain banale (4), gigante Morandi Corriere della Sera

Sanremo 2023, il retroscena sulla Meloni: "Hanno passato il segno" Liberoquotidiano.it

Sanremo 2023, Coletta (Rai) difende il Festival dal centrodestra: “Basta valutazioni politiche Il Fatto Quotidiano

Sanremo 2023, vince Marco Mengoni: il momento della proclamazione RaiNews

La classifica finale di Sanremo 2023: vince Marco Mengoni la Repubblica

Ora che Sanremo è finito leggerete cose false sul suo conto. Scriveranno che se in finale c’erano 5 maschi è per colpa del patriarcato, che il Festival è sessista perché alle donne hanno imposto il ...(ANSA) - SANREMO, 12 FEB - La serata finale di Sanremo, che ha incoronato Marco Mengoni, è stata seguita in media su Rai1 da 12 milioni 256 mila telespettatori pari al 66% di share. La media va dalle ...