Sanremo 2023 | trionfa Marco Mengoni!

(Di domenica 12 febbraio 2023)2022,Mengoni sbanca al teatro Ariston. Secondo Lazza, terzo Mr Rain. Con l’esibizione del vincitore la settantatreesima edizione del Festival diè arrivata ai titoli di coda. Un’edizione che ha visto grandi ritorni al teatro Ariston, come quello di Paola & Chiara, il duo canoro composto dalle sorelle milanesi che proprio al Festival si sono riunite 10 anni dopo la rottura. E poi ancora Giorgia, i Modà, Anna Oxa e Gianluca Grignani. Un’edizione che ha visto però anche tanti debutti, su tutti quelli degli Articolo 31, che si sono presentati in gara adopo oltre 30 anni di carriera e 20 anni dopo il loro ultimo inedito insieme. La serata finale della kermesse canora è iniziata con l’Inno di Mameli suonato dalla Banda dell’Aeronautica Militare. Il pubblico presente in sala si è alzato ...

Una rosa gialla e una blu. Così Tananai si è presentato sul palco dell'Ariston nella serata finale. Un chiaro messaggio di sostegno al popolo ucraino. Il suo brano "Tango" racconta, infatti, la storia ...Gino Paoli e Ornella Vanoni, legati in passato da una lunga storia d'amore, sono saliti sul palco del Festival dinella serata finale, da super ospiti, ma in momenti diversi. Il pubblico sperava in un incontro, ma non è stato così. Non sono mancati momenti di ironia e qualche gaffe. Gino Paoli si è ...

La classifica definitiva di Sanremo 2023 e tutti i premi Corriere della Sera

La lettera di Zelensky a Sanremo 2023: L'Ucraina vincerà questa guerra insieme al mondo libero Fanpage.it

La classifica finale di Sanremo 2023, vince Marco Mengoni Sky Tg24

Sanremo 2023: Marco Mengoni vince la serata delle cover - Sanremo 2023 Agenzia ANSA

La classifica finale di Sanremo 2023: vince Marco Mengoni la Repubblica

Vabbè che quelle canzoni sono pezzi della sua vita, ferite aperte e balsamo sulle stesse ferite, ma Gianni Morandi che rende omaggio a Lucio Dalla che avrebbe compiuto 80 anni il 4/3/2023 ricorda a 23 ...Marco Mengoni vince il Festival di Sanremo 2023. Era il favorito della vigilia, si è preso la prima posizione fin dalla prima esibizione e l’ha mantenuta per tutte e 5 le serate del Festival. Non l’ha ...