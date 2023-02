Sanremo 2023 | Salvini | “Fare riflessione su gestione Rai”

Leggi su sbircialanotizia

(Di domenica 12 febbraio 2023) (Adnkronos) – “Non ho visto la finale di, ho fatto due passi per Firenze. E’ molto più bello il centro di Firenze che altro. Ho scoperto chi ha vinto stamattina, auguri a chi ha vinto. Non commento altro, sicuramente unasullaRai nel suo complesso andrà fatta”. Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo, a margine di una cerimonia per i 100 anni dalla nascita di Zeffirelli, a chi gli ha chiesto un commento su. “Ho avuto tanti e tali impegni che non ho avuto tempo di occuparmi di altro, ho guardato l’esibizione di Albano e ieri sera la mia compagna mi ha fatto sentire Gino Paoli. Io sono, come dice mio figlio, vecchio e quindi mi piacciono questi artisti. Poi ce ne sono altri, Tananai e Ultimo sono quelli che sulle radio mi ...