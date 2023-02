Sanremo 2023 | Rosa Chemical ‘twerka’ sul pacco di Fedez e poi lo bacia – Video

Leggi su davidemaggio

(Di domenica 12 febbraio 2023)Voleva portare la libertà sul palco del Festival di, alla finedi libertà se n’è presa più di una. Alla serata finale, il giovane cantante di Made in Italy ha “sedotto”e lo ha calomenteto. Il rapper, seduto in prima fila all’Ariston ad assistere alle gesta della moglie Chiara Ferragni, alla fine finisce per essere “adocchiato” da, che durante la sua performance scende a simulare una sorta di “twerking sul suo“, prima di portarlo sul palco erlo, anche con un certo vigore. “Mi è preso l’amore, mi è scappato ...