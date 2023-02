Sanremo 2023 | Rosa Chemical trascina Fedez sul palco e lo bacia in bocca Il deputato di FdI Tremaglia | “Consensuale o molestia?”

(Di domenica 12 febbraio 2023) Fiorello: «Vi siete guadagnati la prima pagina di Avvenire, saltano i dirigenti Rai». Sui social spopola un video del fuori onda in cui la Ferragni sembra sgridare il marito

Chiara Ferragni, il prete social: 'Lei aScaccia le tentazioni della carne' Grande emozione 'Non potete immaginare che emozione sto provando. Lui è il mio capolavoro di vita, è quello ...Elodie si è consacrata al grande pubblico come una tra le protagoniste indiscusse della 73esima edizione del Festival di, con la sua canzone si è piazzata al nono posto ma la sua bellezza ha tolto il fiato a tutta la platea e a molti telespettatori a casa, tanto che dagli spalti del teatro Ariston, un ...

Il pagellone finale di Sanremo: Chiara Ferragni da 5, Mr Rain banale (4), gigante Morandi (8) Corriere della Sera

finalissima di Sanremo fa ancora il botto di ascolti: share al 66% | Gazzetta.it La Gazzetta dello Sport

Sanremo 2023, vince Marco Mengoni: il momento della proclamazione RaiNews

La classifica finale di Sanremo 2023, vince Marco Mengoni Sky Tg24

Sanremo 2023, le news dal festival dopo la vittoria di Marco Mengoni la Repubblica

La 73esima edizione del Festival di Sanremo, capitanata per il quarto anno di fila dal direttore artistico Amadeus, si è confermata un grandissimo successo: gli ascolti infatti sono stati eccezionali ...Il vicepremier, Matteo Salvini, continua la sua polemica verso Sanremo 2023. E la usa per attaccare la Rai. "Ho scoperto chi ha vinto stamattina" ha dichiarato a margine delle celebrazioni per i 100 ...