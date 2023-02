Sanremo 2023 | Rosa Chemical e Fedez | il bacio e capezzoli sul palco VIDEO

(Di domenica 12 febbraio 2023) A metà serata, abbiamo già avuto il momento più iconico dell’intera finale del Festival di: iltrasuldell’Ariston, durante l’esibizione del cantante in gara con il brano Made in Italy. Il marito di Chiara Ferragni è stato trascinato a sorpresa dasul: tra twerk,di fuori e ilinaspettato, idel momento sono già virali eha guadagnato tantissimi punti al Fanta! IL LIMONE TRAIN MONDOVISIONE #...

La finale della 73esima edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo in pratica altro non è che una lunghissima cerimonia di premiazione di Mengoni; si apre con l'inno suonato dalla banda dell'aeronautica e, in pratica, da un concerto tributo di Gianni Morandi. Elodie a Sanremo, dal pubblico gridano: 'Mi vuoi sposare'. La cantante ride prima dell'esibizione. La canzone dei Modà parla di depressione di come Kekko ha affrontato questo tema.

Tra le rivelazioni del Festival di Sanremo 2023 c'è sicuramente Rosa Chemical: il rapper è in gara con il brano Made In Italy e ha iniziato a far parlare di sé ancor prima di salire sul palco. Rosa Chemical durante la sua esibizione nella finale del Festival di Sanremo 2023 con il brano Made in Italy ha trascinato Fedez sul palco e, terminato il brano, lo ha baciato sulla bocca.