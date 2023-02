Sanremo 2023 | Rosa Chemical | “Bacio con Fedez non era preparato”

Leggi su italiasera

(Di domenica 12 febbraio 2023) (Adnkronos) – “Non ci siamo messi d’accordo, nulla diin quel. Era una performance, siamo artisti e facciamo anche quello. Io al Festival volevo mandare un messaggio di amore, di libertà e di uguaglianza. Se sono arrivato ottavo dopo tutte quelle polemiche, significa che mi hanno capito e che il messaggio è arrivato”.interviene in diretta su Rtl 102.5 all’Indignato Speciale, dopo le polemiche scatenate dalsul palco dell’Ariston. “Sto ancora pensando a quel, se basta così poco per far parlare solo di quello, direi che ho fatto benissimo a farlo”, dice. E sui rumors che vorrebbero Chiara Ferragni molto seccata per la scena, aggiunge: “Non mi sono confrontato con lei, ...