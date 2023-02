Sanremo 2023 | Rosa Chemical bacia anche Venier | “E’ il Festival dell’amore”

(Di domenica 12 febbraio 2023) (Adnkronos) – “Quest’anno è stato davvero il!”, ospite a ‘Domenica In’, lo sottolineadando un bacio sulla bocca alla conduttrice, incitato dal pubblico dell’Ariston. “Cosa ci può essere di incriminato in un bacio tra due persone che si vogliono bene: Federico (Fedez, ndr.) è un mio amico, gli voglio bene”, dice l’artista rispondendo a Marache lo interroga sul siparietto ad alto tasso erotico messo in scena durante la finale del. “Però voglio chiarire una cosa: io e Fedez al ‘Muschio Selvaggio’ (Video) avevamo parlato del fatto che lui sarebbe stato in prima fila e quindi abbiamo pensato che potevamo divertirci un po’, magari che me lo sarei portato sul palco… Mi piace lanciare un messaggio d’amore”, ha ...

... aun bel vaffa al 'Made in Italy': le nuove generazioni sono già da un'altra parte Rosa Chemical e le polemiche dei fascisti che hanno paura dell'artista, da Fedez al 'caso ...Come hai fatto a non ubriacarti di successo", domandano in studio a Marco Mengoni dopo essersi esibito con il brano "Due vite" - la canzone vincitrice del Festival di. Inattesa la ...(ANSA) - SANREMO, 12 FEB - "Fratelli miei, vi voglio bene. Grazie per i vostri messaggi, per il vostro amore. Gli ultimi non vincono mai, questo si sa". Così Ultimo, classificatosi al quarto posto ...(ANSA) - SANREMO, 12 FEB - Marco Mengoni ha vinto il festival di Sanremo, risultando primo per tutte e tre le giurie coinvolte nella votazione (Sala Stampa, Televoto, Demoscopica, con i dati elaborati ...