Sanremo 2023 | Mengoni | ' Sconcertato per l' assenza di donne in finalissima'

Raccolta pubblicitaria record per. "Abbiamo superato per la prima volta la cifra fatidica di 50 milioni di raccolta, un record anche per Rai Pubblicità", dice in conferenza stampa l'amministratore delegato Gian Paolo ..."La forza della gente zittisce qualsiasi polemica". Lo ha detto Amadeus nella conferenza stampa di chiusura del festival di, "E' stato facile farecon questo clima sereno", ha aggiunto facendo un primo bilancio della manifestazione. "Di questo festival mi porto dietro tante cose: la prima immagine è la presenza del presidente Mattarella. ...

Le pagelle della finale di Sanremo 2023, live: Chiara Ferragni da 5, Mr Rain banale (4), gigante Morandi Corriere della Sera

Sanremo 2023, il significato dei look di Chiara Ferragni: dalla collana a forma di utero all’abito… Il Fatto Quotidiano

Sanremo 2023, vince Marco Mengoni: il momento della proclamazione RaiNews

La classifica finale di Sanremo 2023, vince Marco Mengoni Sky Tg24

Sanremo 2023, classifica definitiva completa: ha vinto Marco Mengoni, Lazza 2°, Mr Rain 3° La Gazzetta dello Sport

Logo ilGiornale.it · Avatar utente · Hot · Avatar di Agenzia Vista · Sanremo, Mr. Rain: "Oggi mi godo la giornata, non mi aspettavo il podio" · Avatar di Agenzia Vista · Regionali Lazio, il voto di ...Elodie, la famosa cantante romana che abbiamo avuto modo di conoscere anni fa ad Amici, è stata una delle protagoniste di questa edizione del Festival di Sanremo. L’ex allieva della scuola più ambita ...