Sanremo 2023 | Mengoni difende le donne | “In Italia ancora molto da migliorare

(Di domenica 12 febbraio 2023)– “Voglio dedicare questa vittoria alle”. Così il vincitore della 73esima edizione del Festival di, Marco, subito dopo l’annuncio della sua vittoria da parte di Amadeus (leggi qui) L’artista nato a Ronciglione ha voluto porre l’accento sulla mancanza di cantantinella “top five”.è tornato sull’argomento nella conferenza stampa del giorno dopo. Tanti i temi affrontati nell’incontro con i giornalisti: dall’Eurovision all’invito di Zelensky a Kiev, passando per il significato della sua canzone, il cantante si è aperto al pubblico dopo il pianto di gioia di poche ore fa. “Lein questoavevano canzoni incredibili, – ha detto– sono figure mitologiche e sono rimasto ...

Nel messaggio, visionato dall'agenzia Dire, il cantante scrive: "Non sto guardandoe sono beatamente immerso in processi creativi da tenere ben distanti, incontaminati. Proprio nella densa ..."Il futuro Si vedrà, ci penseremo ". Così il direttore artistico di, Amadeus, intervenuto nella conferenza stampa finale del festival. "Se si fanno risultati come questi, hai una forza. Usando una metafora calcistica, qualsiasi allenatore è forte finché ...

(Adnkronos) - "Quest'anno è stato davvero il Festival dell'amore!" Rosa Chemical, ospite a 'Domenica In', lo sottolinea anche dando un bacio sulla bocca alla conduttrice, incitato dal pubblico ...Colapesce Dimartino, premiato romantico "Splash" Il duo siracusano-palermitano torna dal secondo Sanremo con due riconoscimenti, il "Mia Martini" della critica e il "Lucio Dalla" della sala stampa.