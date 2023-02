Sanremo 2023 | Mediaset | in crescita ricavi pubblicitari e ascolti nella settimana del Festival

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 12 febbraio 2023) Bilancio molto positivo per la raccoltaa e per gli7-11 febbraio. Ha premiato la scelta di offrire un'alternativa al mercatoo e ai telespettatori italiani anche durante ladi. Infatti idelle retisono incrementati del +27% rispetto allo stesso periodo del 2022. Significativa anche ladeglidi Canale 5fascia serale (21.20-1.40): + 49.9% rispetto all'analoga2022. Da segnalare in particolare il risultato di “C'è posta per te” chefascia serale di sabato, ...