Sanremo 2023 | Marco Mengoni spiazza parlando della partecipazione all’Eurovision Song Contest | “Non ho ancora deciso se…”

(Di domenica 12 febbraio 2023) Nella consueta conferenza stampa all’indomanifine del Festival di, il vincitore73esima edizioneha risposto ad alcune domande dei giornalisti. Tra le più interessanti, quelle riguardanti il prossimo appuntamento con l’Eurovision, che quest’anno si svolgerà a Liverpool. Come noto, il vincitore del Festival entra di diritto nella rosa dei partecipanti alla kermesse canora che coinvolge l’intera Europa. La competizione è una ghiotta opportunità per i cantanti nostrani, che hanno l’occasione di farsi conoscere al di fuori dei confini nazionali e, come successe nel 2021 ai Maneskin con la loro “Zitti e buoni“, diventare star internazionali., durante la conferenza stampa, ha confermato la sua presenza ...