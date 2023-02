Sanremo 2023 | Marco Mengoni | “Io il primo della classe | mi guardano tutti male” VIDEO

Leggi su cinemaserietv

(Di domenica 12 febbraio 2023)ha vinto il Festival di, ma come capiamo da un curioso aneddoto non si è goduto al massimo questa avventura. Sui social circola unin cui si sfoga sottolineando che in molti lo guardavanoperché considerato il. ma si può una roba del genere, io bho, lasciatelo in pace. #pic.twitter.com/lAP8oKHgli — ?????? ??? (@gossiptv ) February 11,L’artista era ospite a RTL 102.5 in un’intervista subito primaserata finalekermessemusica italiana. È così che dalle parole diemerge un certo stato di insofferenza: “Che pizza ...