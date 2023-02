Sanremo 2023 | Madame su Anna Oxa e la lite | la risposta definitiva su Twitter

(Di domenica 12 febbraio 2023) Poche sere fa, durante il Festival disi era parlato di unadietro le quinte traOxa o trae Ariete., tramite Oxarte, si era affrettata a smentire queste voci e oggi è arrivata anche la smentita da, via. Ladi cui si era favoleggiato durante il festival, spiega l’artista, era solo una voce “messa in giro da chissà chi”. Comunque connon è successo niente, non ci siamo neanche mai viste, erano tutte voci inutili messe in giro a chissà che fine. Mi spiace rompere il sogno del gossip, mi stavo divertendo anche io.solo amore x te e il tuo pezzo è una preghiera magnifica —...

Sono due anni che Amadeus non mi prende a'. L'incoraggiamento di Rudy Zerbi Il collega Rudy Zerbi ha consolato Arisa dicendole: 'Si può esistere come artisti anche se non si va a. ...Sulla polemica- Rai 'Non voglio assolutamente arrivare' alla sostituzione dei vertici della Rai. 'Dico semplicemente che mi piacerebbe che la televisione pubblica faccia il suo mestiere di ...Sul podio di Sanremo c'è anche lui. Mr Rain, il rapper bresciano in gara alla 72esima edizione del Festival della Canzone Italiana, con la "Supereroei" ha conquistato il… Leggi ...Di Andrea Laffranchi, inviato a Sanremo Il rapper bresciano risale la classifica veloce come un lampo e si insedia dietro a Mengoni e Ultimo: «Le canzoni… Leggi ...