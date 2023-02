Sanremo 2023 | le pagelle della finale Mengoni | l' emozione di un artista vero - Magazine - Sanremo

La classifica fina di1. Marco Mengoni 2. Lazza 3. Mr. Rain 4. Ultimo 5. Tananai 6. Giorgia 7. Madame 8. Rosa Chemical 9. Elodie 10. Colapesce Dimartino 11. Modà 12. Gianluca Grignani 13.And the winner is... Labbra fiammanti, raccolti ultra - tirati e glitter in tutte le salse. Sul palco della finale di, a far parlare non sono solo la vittoria di Mengoni , il bacio tra Rosa Chemical e Fedez e la lettera del Presidente ucraino Zelensky . Anche il trucco e parrucco dei cantanti in gara è ...

Sanremo 2023, il gestaccio dietro Amadeus: il video virale Liberoquotidiano.it

Sanremo 2023, la foto di Luisa Ranieri virale: "Biancheria intima" Liberoquotidiano.it

Sanremo 2023, vince Marco Mengoni: il momento della proclamazione RaiNews

La classifica finale di Sanremo 2023: vince Marco Mengoni la Repubblica

Sanremo 2023, Marco Mengoni è il vincitore del Festival - Sanremo 2023 Agenzia ANSA

La serata finale di Sanremo, che ha incoronato Marco Mengoni, è stata seguita in media su Rai1 da 12 milioni 256 mila telespettatori pari al 66% di share. La media va dalle 21.25 all'1.59 e quindi non ...Lei aveva appena finito di esibirsi sulle note della sua nuova canzone “Due” quando dalla platea dell’Ariston si è levato un grido: “Elodie, mi vuoi sposare“. Una proposta che si è udita forte e ...