Sanremo 2023 | la reazione di Chiara Ferragni dopo il bacio tra Fedez e Rosa Chemical | VIDEO

(Di domenica 12 febbraio 2023) Il momento cult di questa finale del Festival diè stato sicuramente il “limone” tra. Il cantante in gara con il brano Made in Italy ha messo in scena una performance provocante, prendendo di mira, seduto in prima fila all’Ariston.è sceso in platea e ha prima simulato un atto sessuale, strusciandosi a mo di twerking sulle parti intime del rapper, poi lo ha fatto salire sul palco e alla fine della canzone lo ha baciato intensamente. Ilovviamente è diventato virale sui social. “Scusate, mi ha preso l’amore, questo è il Festival dell’amore”, ha aggiunto. Una scena che sicuramente farà discutere. Ad assistere dal palco un ...

Grande spettacolo sul palco del Teatro Ariston per la finalissima del Festival di. Nel corso della lunga serata che ha visto l'esibizione di tutti i 28 artisti in gara non sono mancati momenti spettacolari e fuori programma. Come durante l'esibizione di Rosa Chemical ,...

Secondo alcuni rumors lei sarebbe furiosa. Il bacio tra Fedez e Rosa Chemical al Festival di Sanremo è diventato uno dei momenti più memorabili dell'Ariston. Tuttavia, cosa ne pensa Chiara Ferragni