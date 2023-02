Sanremo 2023 | la proposta in diretta a Elodie | la reazione di Andrea Iannone

Show trasgressivo di Rosa Chemical nella serata finale di. Durante la sua esibizione, il cantante in gara con il brano Made in Italy, è sceso dal palco, si è avvicinato a Fedez seduto in prima fila e ha mimato un amplesso sotto gli occhi stupiti ..., Coletta: 'Attacchi omofobi sono la ferita più grande' 'Non accetto una valutazione politica. Gli attacchi omofobi sono la ferita più grande'. Lo dice in una intervista a Repubblica ...

Le pagelle della finale di Sanremo 2023, live: Madame universale (8), Cugini di Campagna zavorrati dalle... Corriere della Sera

La classifica finale di Sanremo 2023, vince Marco Mengoni Sky Tg24

Sanremo 2023, i messaggi dietro gli abiti gialli e blu indossati da Chiara Ferragni: perché non c'entra l'Ucraina Open

Ferragni chiama Fedez sul palco dopo lo show di Rosa Chemical, è lite tra i due La Stampa

i 5 momenti clou della finale DI Sanremo 2023: dal bacio Chemical-Fedez al trionfo di Mengoni Corriere TV

Per fortuna c'è stato spazio anche per le naturali emozioni in un Festival di Sanremo caratterizzato da calci ai fiori, polemiche politiche, attacchi ad alcuni esponenti del governo e dimostrazioni ...Sono tutti ragazzi che hanno portato all’Ariston un pezzo di se stessi. Cresceranno ancora. Il peggio del Festival di Sanremo, legato all’universo dei giovani, è stato la scelta di inserirli in una ...