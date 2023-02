Sanremo 2023 | la piccata reazione di Madame dopo la finale | “Spero che ora…”

Leggi su isaechia

(Di domenica 12 febbraio 2023) Ieri sera è andato in onda l’ultimo appuntamento con il Festival di. La kermesse, condotta da Amadeus, ha proclamato vincitore Marco Mengoni con la sua “Due Vite”, seguito da Lazza e Mr Rain. Anche quest’anno il Festival non ha mancato di far discutere. Ancor prima che iniziasse,è finita al centro delle polemiche per il Green Pass che avrebbe falsificato nel periodo della pandemia. Ieri sera, al termine della sua esibizione, la cantante ha ringraziato Amadeus per aver creduto in lei e averla voluta al Festival. In seguito la stessaè intervenuta un po’sui social con queste parole: La musica non vince le gare. La musica da sola non basta mai a vincere le gare. Ma io me la farò bastare sempre. Grazie a tutti. Ci vediamo col disco nuovo e col tour perché siamo all’inizio di un grande ...