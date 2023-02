Sanremo 2023 | la lettera di Zelensky letta da Amadeus | “L’Ucraina vincerà grazie alla voce della cultura”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 12 febbraio 2023) Ecco lainviata dal presidente ucraino al festival didaprimachiusuraserata, alle 2 di notte. Cari partecipanti, organizzatori e ospiti del festival! Per più di sette decenni, il festival disi sente in tutto il mondo. Si sente la sua, la sua bellezza, la sua magia, la sua vittoria. Ogni anno sulle rive del Mar Ligure vince la canzone. Vincono lae l’arte. La Musica vince! E questa è una delle migliori creazioniciviltà umana. Sfortunatamente, per tutto il temposua esistenza, l’umanità crea non solo cose belle. E purtroppo oggi nel mio paese si sentono spari ed esplosioni. Masicuramente ...