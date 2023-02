Sanremo 2023 | la lettera di Zelensky | «Invito il vincitore dell’Ariston a Kiev nel giorno della vittoria dell’Ucraina» – Il video

(Di domenica 12 febbraio 2023) Nella serata finale del Festival di, l’intervento di Volodymyrslitta ancora e la suaviene letta da Amadeus alle 2.13.« Cari partecipanti organizzatori e ospiti del Festival», esordisce il conduttore, leggendo la traduzione dell’ambasciata ucraina, da più di 7 decenni la vostra musica si sente in tutto il mondo, si sente la sua voce, la sua bellezza la sua magia, la sua. Ogni anno vince la canzone, vince la musica e l’arte. Purtroppo oggi nel mio paese si sentono spari ed esplosioni. Poi prosegue: «Ma l’Ucraina sicuramente vincerà questa guerra, vincerà insieme al mondo libero, vincerà grazie alla vocelibertà,democrazie,cultura». «Ringrazio il popolo italiano», prosegue il presidente ucraino, «e i suoi leader e ...

Colapesce Dimartino si aggiudicano il primo posto nella classifica provvisoria decretata dalla Sala Stampa ( Carta Stampata, radio e web) nella seconda serata del Festival di Sanremo. Nella… Leggi ...Restano Marco Mengoni, Mr. Rain, Lazza, Tanani e Ultimo a contendersi la vittoria al Festival di Sanremo 2023. Questa infatti la cinquina di artisti che ora si sfidano sottoponendosi al voto di giuria ...