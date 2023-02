Sanremo 2023 | la finale seguita da 12 | 2 milioni di telespettatori | share al 66%

(Di domenica 12 febbraio 2023) La quinta e ultima serata del Festival diè statain media da 12.256.000 spettatori su Rai1, pari al 66% di. Il dato si riferisce alla trasmissione dalle 21.25 all’1.59 e non considera quindi alcuni dei momenti cruciali della serata, come la lettura della lettera del presidente ucraino Volodymyr Zelensky e la proclamazione del vincitore Marco Mengoni. La prima parte dell’ultima serata del festival (dalle 21.25 alle 23.54) è statada 14423 milapari al 62,7% di; la seconda (dalle 23.58 all’1.59) da 9490 mila con il 73,7%. L’anno scorso la seratadel festival era statain media da 13205 mila ...

La serata finale del 73esimo Festival diè stata seguita da 12.256.000 spettatori, con uno share del 66%. Lo comunica la Rai. Le misurazioni Auditel si chiudono all'1.59, quindi nei dati di ascolto non è compreso il momento della ...

Previsioni rispettate, ha vinto Marco Mengoni. Ci sta. A Sanremo non deve vincere la canzone necessariamente più bella ma quella più sanremese e "Due vite" lo è. Benedetto Croce nel "Breviario di ...Finalmente Sanremo e Fantasanremo sono finiti. Finora la squadra di Fantasanremo mi ha dato soddisfazione: 205esimo su più di un milione di avversari (in attesa che arrivino i punteggi definitivi in ...