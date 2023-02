Sanremo 2023 | la conferenza stampa all’indomani della finale | Marco Mengoni svela se parteciperà all’Eurovision Song Contest

Leggi su isaechia

(Di domenica 12 febbraio 2023) Ieri sera si è conclusa la 73esima edizione del Festival di, che tra polemiche, musica, grandi ospiti e momenti divertiti ha ottenuto un grandissimo successo, ottenendo dei risultati in termini di ascolti mai ottenuti prima d’ora, dal debutto alla serata. A trionfare nelladel Festival diè stato, seguito da Lazza e da Mr. Rain al terzo posto. Se la vittoria diera in qualche modo già annunciata e prevedibile, il posizionamento in classifica di Lazza e Mr. Rain è stata per molti una sorpresa. Proprio i tre primi classificati sono stati presenti all’ultimadel Festival, al fianco del direttore Stefano Coletta, di Gianni Morandi e del direttore artistico ...