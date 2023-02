Sanremo 2023 | la conferenza di chiusura con lettera di Amadeus | ascolti record e polemiche

Leggi su spettacolo.eu

(Di domenica 12 febbraio 2023) Tutte le dichiarazioni di, Gianni Morandi e Stefano Coletta nelladidel Festival diLasi conclude con la comunicazione della classifica del voto della giuria demoscopica e della sala stampa per quanto riguarda l’esibizioni dei top 5. Per la prima il più votato è stato Mengoni, poi Mr. Rain, Lazza, Ultimo e Tananai. Per la seconda sempre Mengoni in testa, seguito da Lazza, Tananai, Mr. Rain e Ultimo. Ore 13.58, Stefano Coletta: Credo che le critiche siano nel gioco delle parti quando si hanno ruoli importanti, lo svolgo con la stessa semplicità dei precedenti che ho avuto il privilegio di compiere. Sul messaggio di Zelensky ci è stato richiesto che fosse legato all’esibizione degli Antityla e che non fosse collegato a un momento di ...