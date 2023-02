Sanremo 2023 | il vincitore è Marco Mengoni! Secondo Lazza | Mr Rain terzo

(Di domenica 12 febbraio 2023) Non poteva andare diversamente.Mengoni ha vinto il Festival dicon la canzone “Due vite“. Un trionfo annunciato quello dell’artista di Ronciglione, rimasto in testa alla classifica per tutta la durata delle cinque serate e tornando al successo al Teatro Ariston esattamente dieci anni dopo “L’essenziale“. Mengoni ha superato nell’inedita finalissima a cinque il rapperche, con “Cenere“, ha regolato la vera sorpresa di questa edizione, ovvero Mr.con la sua “Supereroi“. Hanno quindi completato la cinquina Ultimo, solo quarto con “Alba” e Tananai, quinto con “Tango“. Nelle prossime ore il neo-scioglierà le riserve (ma sarà una formalità) circa la sua partecipazione all’Eurovision Song Contest che, quest’anno, si svolgerà a ...

Una rosa gialla e una blu. Così Tananai si è presentato sul palco dell'Ariston nella serata finale. Un chiaro messaggio di sostegno al popolo ucraino. Il suo brano "Tango" racconta, infatti, la storia ...Gino Paoli e Ornella Vanoni, legati in passato da una lunga storia d'amore, sono saliti sul palco del Festival dinella serata finale, da super ospiti, ma in momenti diversi. Il pubblico sperava in un incontro, ma non è stato così. Non sono mancati momenti di ironia e qualche gaffe. Gino Paoli si è ...

Vabbè che quelle canzoni sono pezzi della sua vita, ferite aperte e balsamo sulle stesse ferite, ma Gianni Morandi che rende omaggio a Lucio Dalla che avrebbe compiuto 80 anni il 4/3/2023 ricorda a 23 ...Marco Mengoni vince il Festival di Sanremo 2023. Era il favorito della vigilia, si è preso la prima posizione fin dalla prima esibizione e l’ha mantenuta per tutte e 5 le serate del Festival. Non l’ha ...