Sanremo 2023 | il testo della lettera di Zelensky al Festival

Leggi su iltempo

(Di domenica 12 febbraio 2023) "Abbiamo ricevuto unadal presidente ucraino Volodymyr, e ve la leggo come mi è arrivata, tradotta dall'ambasciata ucraina". Lo ha detto il direttore artistico deldi, Amadeus, prima di leggere ilinviato dal presidente ucraino. Ecco ilcompleto: "Cari partecipanti, organizzatori e ospiti del! Per più di sette decenni, ildisi sente in tutto il mondo. Si sente la sua voce, la sua bellezza, la sua magia, la sua vittoria. Ogni anno sulle rive del Mar Ligure vince la canzone. Vincono la cultura e l'arte. La Musica vince! E questa è una delle migliori creazioniciviltà umana". "Sfortunatamente - prosegue - per tutto il tempo ...