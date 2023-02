Sanremo 2023 | il grido all’Ariston | “Elodie mi vuoi sposare?” La reazione di Andrea Iannone

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 12 febbraio 2023) Lei aveva appena finito di esibirsi sulle note della sua nuova canzone “Due” quando dalla platea dell’Ariston si è levato un: “, mi?“. Una proposta che si è udita forte e chiara anche a casa e che ha spiazzato tutti: sul palco, però, era il momento della consegna dei fiori e del saluto finale con Amadeus quindi la cantante romana non vi ha dato troppo peso. Ma la cosa non è passata inosservata ad, il pilota di MotoGp fidanzato di: pochi minuti dopo, infatti, ha condiviso sul suo profilo Instagram una foto di loro due insieme, testa a testa, con lei in una posa sexy e un cuore in bella vista accanto al suo nome. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.