Sanremo 2023 | il bacio tra Rosa Chemical e Fedez davanti a Chiara Ferragni

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 12 febbraio 2023)trascinasul palco dell’Ariston nella serata finale del Festival die al termine dell’esibizione bacia il rapper- inizialmente sorpreso dal coinvolgimento nello show – sulla bocca., già sommerso dalle polemiche per le sue apparizioni al festival nei giorni scorsi, appare divertito ma spiazzato, sorride ma rimane immobile mentrecontinua a cantare. Alla fine del brano, poi, il concorrente si lancia in unsulla bocca prolungato. “Mi è scappato, questo è il Festival dell’amore”, dicealla fine dell’interpretazione del brano Made in Italy. “Sono senza parole”, sorride, moglie di ...