Sanremo 2023 | il bacio tra Fedez e Rosa Chemical era concordato? Ecco cosa dicevano i due a “Muschio Selvaggio” | VIDEO

Leggi su tpi

(Di domenica 12 febbraio 2023), ilgay traera? Nonostante le smentite iltraandato in scena nell’ultima serata del Festival dipotrebbe essere stato. Sui social, infatti, circola undel podcast die Luis Sal, in onda su Rai 2 in occasione della kermesse musicale, in cui, ospite della puntata, parlano di unin vista dell’ultima puntata della manifestazione musicale. “Io sarò in prima ...