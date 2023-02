Sanremo 2023 | il bacio tra Fedez e Rosa Chemical e i sospetti del pubblico

Leggi su caffeinamagazine

(Di domenica 12 febbraio 2023) Lo abbiamo raccontato, ildiha fatto molto discutere. E non solo i soliti bacchettoni del web, anche in ‘casa’. Sembra che subito dopo la performance Chiara Ferragni, presentatrice insieme ad Amadeus e Gianni Morandi, non abbia particolarmente apprezzato il gesto nei confronti del marito. È infatti spuntato un vito in cui dalla mimica corporea sembra che l’imprenditrice digitale abbia redarguito il marito. Ma cosa è successo in pratica? Durante la sua esibizione di “Made in Italy” è sceso in platea ed ha twerkato su, poi ha preso per mano il rapper e l’ha portato sul palco e alla fine della performance è scattato il limone. Unpotentissimo, ma per chi conosce bene i due artisti, quello di certo ...