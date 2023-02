Sanremo 2023 | il bacio dello scandalo | Tananai per l’Ucraina | le lacrime di Madame | cosa è successo durante la finale

Leggi su open.online

(Di domenica 12 febbraio 2023) Una serata di colpi di scena tranne che per la vittoria. Marco Mengoni ha infatti vinto la 73esima edizione del Festival confermando pronostici e classifiche. Ma previsioni a parte, la puntatadiha tenuti incollati gli spettatori fin dalle prime esibizioni. Amadeus e Gianni Morandi hanno accolto di nuovo sul palco dell’Ariston Chiara Ferragni, già presente nella prima serata e co-conduttrice anche nell’ultima tappa della kermesse. Prima ancora dell’atteso messaggio di Volodymyr Zelensky, è statoa parlare di Ucraina. Dopo la sua esibizione il giovane cantante ha omaggiato i protagonisti di Tango, il brano con cui è in gara. Il racconto di due ragazzi ucraini divisi dalla guerra è arrivato al pubblico in maniera ancora più esplicita dopo che l’artista ha pronunciato i loro nomi ...