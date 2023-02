Sanremo 2023 | i vertici Rai si difendono con i numeri da trionfo | ascolti e incassi da record Il picco grazie ai Depeche Mode

(Di domenica 12 febbraio 2023) Erano 12.256.000 gli spettatori sintonizzati ieri sera per la serata finale del Festival di, con il 66% di share. Ildi ascolto è stato alle 22.01 durante l’esibizione dei, quando è stata superata la cifra di 15,6 milioni di spettatori. Ildi share (82,7%), invece, alle 00:44, proprio quando Amadeus leggeva i codici degli ultimi cinque cantanti in gara.che l’ad della Rai Carlo Fuortes ha giudicato «eccellenti» nella conferenza stampa post-festival di questa mattina. «– sottolinea Fuortes – ci ha raccontato un universo giovanile che sta attraversando una fase di dirompente fermento creativo, ha fatto esprimere voci di una generazione che si è messa in movimento per crescere, per dimostrare di avere potenzialità enormi, ...

