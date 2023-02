Sanremo 2023 | i messaggi dietro gli abiti gialli e blu indossati da Chiara Ferragni | perché non c’entra l’Ucraina

Leggi su open.online

(Di domenica 12 febbraio 2023) I colori giallo e blu avevano fatto subito pensare a uno di vicinanza al popolo ucraino. E invece è proprioa svelare su Instagram il vero significato dei dueieri sera sul palco dell’Ariston, dove l’influencer ha partecipato per la seconda volta in questa edizione come co-conduttrice: «La durezza dell’armatura oro scolpita sui seni dirappresenta una forza che non ha bisogno di imitare quella maschile per essere considerata di pari livello. Mentre la sottoveste di satin è dipinta di bluè da sempre il colore associato alla sacralità della maternità qui rappresentata come stereotipo della donna mentre nutre un bambino d’oro», scrivono sui sociale il general manager della sua omonima ...