Sanremo 2023 | i dettagli strani sul palco dell’Ariston

(Di domenica 12 febbraio 2023) Gioielli, capelli, unghie, tatuaggi, scarpe, cinture: i look dei protagonisti del Festival dipullulano diinsoliti. Che sia per pura vanità o per portare sulpiù famoso d’Italia un messaggio di sensibilizzazione, i particolarinon mancano mai alla kermesse musicale. Scopriamo insieme i vezzi stilistici dell’edizione. Quinta serata Marco MengoniMarco Mengoni trionfa alla 73esima edizione del Festival di. Vincitore annunciato, si è presentato sulcon un completo in pelle Versace, abbinato a un orecchino in oro giallo di Tiffany & Co. Rosa Chemical dà scalpore baciando Fedez in bozza e la camicia Moschino con due buchi sui capezzoli (ricoperti di cristalli) aggiunge un’ulteriore nota trasgressiva. Dopo le nozze ...

continua a tenere banco in televisione. Fedez, Egonu, Rosa Chemical, gli Articolo 31 e chi più ne ha più ne metta. Se n'è parlato anche durante la puntata di 'Controcorrente' in onda il ...Se c'è qualcuno che ha messo davvero tutti d'accordo a questo Festival diè Chiara Francini . La co - conduttrice della quarta serata, al fianco di Amadeus e Gianni Morandi, non si è fatta minimamente intimorire dall'Ariston, anzi, è stata una perfetta padrona ...

Sanremo 2023, Amadeus: “Se mi mandano via me ne vado” Il Fatto Quotidiano

Le pagelle della finale di Sanremo 2023, live: Chiara Ferragni da 5, Mr Rain banale (4), gigante Morandi Corriere della Sera

Sanremo 2023, vince Marco Mengoni: il momento della proclamazione RaiNews

Sanremo 2023, classifica definitiva completa: ha vinto Marco Mengoni, Lazza 2°, Mr Rain 3° La Gazzetta dello Sport

Sanremo 2023 finale e vincitori: tutti maschi Esquire Italia

(Adnkronos) - Marco Mengoni vince anche il FantaSanremo. Il vincitore del Festival di Sanremo si è aggiudicato la vittoria del fantagioco con 670 punti, guadagnati più con il primo posto in classifica ...La vittoria di Marco Mengoni al Festival di Sanremo 2023 non è mai stata in discussione. O quasi. Come spiega un’attenta analisi realizzata da YouTrend e pubblicata sulla pagina Instagram di Trash ...