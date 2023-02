Sanremo 2023 | Gino Paoli sul palco tra aneddoti e classici | “Felice di essere qui | anche se è una gabbia di matti”

(Di domenica 12 febbraio 2023)– “Una lunga storia d’amore”, “Sapore di sale”, “Il cielo in una stanza”: conarriva all’Ariston la storia della musica italiana. “Sonodiqui,se è unadi”, scherza l’artista, prima di lanciarsi nel racconto didei tempi della Rca, “quando Morandi quindicenne mi seguiva ovunque per imparare non si sa cosa”. Decine di cellulari accesi che illuminano la platea e il pubblico che canta a squarciagola. E’ la fotografia dell’Ariston di fronte a, protagonista di un’emozionante esibizione ieri durante la serata finale del Festival di. Accompagnato da Danilo Rea al pianoforte, l’88enne artista genovese ha offerto ...

continua a tenere banco in televisione. Fedez, Egonu, Rosa Chemical, gli Articolo 31 e chi più ne ha più ne metta. Se n'è parlato anche durante la puntata di 'Controcorrente' in onda il ...Se c'è qualcuno che ha messo davvero tutti d'accordo a questo Festival diè Chiara Francini . La co - conduttrice della quarta serata, al fianco di Amadeus e Gianni Morandi, non si è fatta minimamente intimorire dall'Ariston, anzi, è stata una perfetta padrona ...

Sanremo 2023, Amadeus: “Se mi mandano via me ne vado” Il Fatto Quotidiano

Le pagelle della finale di Sanremo 2023, live: Chiara Ferragni da 5, Mr Rain banale (4), gigante Morandi Corriere della Sera

Sanremo 2023, vince Marco Mengoni: il momento della proclamazione RaiNews

Sanremo 2023, classifica definitiva completa: ha vinto Marco Mengoni, Lazza 2°, Mr Rain 3° La Gazzetta dello Sport

Sanremo 2023 finale e vincitori: tutti maschi Esquire Italia

(Adnkronos) - Marco Mengoni vince anche il FantaSanremo. Il vincitore del Festival di Sanremo si è aggiudicato la vittoria del fantagioco con 670 punti, guadagnati più con il primo posto in classifica ...La vittoria di Marco Mengoni al Festival di Sanremo 2023 non è mai stata in discussione. O quasi. Come spiega un’attenta analisi realizzata da YouTrend e pubblicata sulla pagina Instagram di Trash ...