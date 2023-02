Sanremo 2023 | Gino Paoli stringe la mano ad Amadeus ma non lo riconosce | “Chi è lui?” La gaffe è virale | VIDEO

Il limone tra Rosa Chemical e Fedez ha fatto ormai il giro dei social. La 'dinamica' ve l'abbiamo raccontata: Rosa Chemical stava cantando la sua Made in Italy, ha preso Fedez che se ne stava ...A raccontarla Tananai con il brano Tango, grazie al quale si è classificato quinto al Festival di. La coppia esiste davvero e compare nel videoclip ufficiale del singolo, montato con ...

Le pagelle della finale di Sanremo 2023, live: Chiara Ferragni da 5, Mr Rain banale (4), gigante Morandi Corriere della Sera

Sanremo 2023, i top e i flop dell'edizione TGCOM

Sanremo 2023, Matteo Salvini attacca la Rai dopo la finale: cosa ha detto il leader della Lega Virgilio Notizie

Sanremo 2023, vince Marco Mengoni: il momento della proclamazione RaiNews

Sanremo 2023, classifica definitiva completa: ha vinto Marco Mengoni, Lazza 2°, Mr Rain 3° La Gazzetta dello Sport

Quando ci sarà (a che ora) Ultimo a Domenica In – Speciale Sanremo 2023 in onda oggi, 12 febbraio, su Rai 1 Molti fan del programma e del Festival se lo stanno chiedendo, vogliono vedere il cantante ...Quando ci sarà (a che ora) Mr Rain a Domenica In – Speciale Sanremo 2023 in onda oggi, 12 febbraio, su Rai 1 Molti fan del programma e del Festival se lo stanno chiedendo, vogliono vedere il cantante ...