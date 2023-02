Sanremo 2023 | Gino Paoli e la quasi gaffe sui tradimenti | Amadeus lo blocca

(Di domenica 12 febbraio 2023) Leggi Anche, vince Marco Mengoni: cronaca di un trionfo annunciato 'Quando Morandi quindicenne mi seguiva ovunque per imparare non si sa cosa', ha ricordato, tra aneddoti del ...

Leggi Anche, Madame in lacrime: 'Questo per me è stato un Festival molto difficile, ringrazio Amadeus: senza la sua fiducia non sarei qui'Il festival diè finito, lo ha vinto Marco Mengoni , confermando pronostici e classifica. Al termine delle trasmissioni, ormai a notte fonda, è uscito dall'Ariston inginocchiandosi davanti ai fan che lo ...

Sanremo 2023, la foto di Luisa Ranieri virale: "Biancheria intima" Liberoquotidiano.it

Sanremo 2023, il gestaccio dietro Amdeus: il video virale Liberoquotidiano.it

Sanremo 2023, vince Marco Mengoni: il momento della proclamazione RaiNews

La classifica finale di Sanremo 2023: vince Marco Mengoni la Repubblica

Sanremo 2023, Marco Mengoni è il vincitore del Festival - Sanremo 2023 Agenzia ANSA

Labbra fiammanti, raccolti ultra-tirati e glitter in tutte le salse. Sul palco della finale di Sanremo 2023, a far parlare non sono solo la vittoria di Mengoni, il bacio tra Rosa Chemical e Fedez e la ...“La Notte Vola. Ma anche io non scherzo. Ps. Questo è successo durante le prove generali” Così Lorella Cuccarini su Twitter ironizza su una piccola caduta che l’ha vista protagonista durante le prove ...