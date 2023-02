Sanremo 2023 | Fiorello show | “Domani dirigenti Rai tutti a casa…”

(Di domenica 12 febbraio 2023) (Adnkronos) – “andrannoa casa, però è stupendo”. Sul palco dell’Ariston nella serata finale diarriva via diretta Instagram l’ironia graffiante di. “Devo dire che è una puntata tranquilla, serena. Vi siete guadagnati la prima pagina dell’Avvenire”, dice riferendosi al bacio tra Rosa Chemical e Fedez. “Pensate se Rosa Chemical avesse fatto la scena che ha fatto con Fedez con gli artigiani della qualità seduti sul divano”, aggiunge tra le risate dell’Ariston. Poichiede ad Amadeus notizie del direttore dell’Intrattenimento di Prime Time, Stefano Coletta, costretto in sala stampa a rispondere alle domande sul rap politico di Fedez. “Inquadratemelo. Fatemelo vedere per l’ultima volta. Hai ...

Grande spettacolo sul palco del Teatro Ariston per la finalissima del Festival di. Nel corso della lunga serata che ha visto l'esibizione di tutti i 28 artisti in gara non sono mancati momenti spettacolari e fuori programma. Come durante l'esibizione di Rosa Chemical ,...Il fuori programma sul palco dell'Ariston Rosa Chemical trascina Fedez sul palco dell'Ariston nella serata finale del Festival die al termine dell'esibizione bacia il rapper - inizialmente sorpreso dal coinvolgimento nello show - sulla bocca. Leggi anche, Fiorello show: "Domani dirigenti Rai tutti a ...

Sanremo 2023: Marco Mengoni vince la serata delle cover - Sanremo 2023 Agenzia ANSA

Sanremo 2023, la scaletta della finale: ospiti e ordine di uscita dei cantanti La Gazzetta dello Sport

Sanremo 2023, la classifica dopo i duetti della quarta serata del Festival Sky Tg24

Sanremo 2023, le pagelle ai look della finale: Chiara Ferragni con la collana a forma di utero, Elodie icona… Il Fatto Quotidiano

Chiara Ferragni e tutti i suoi abiti Dior e Schiaparelli indossati a Sanremo 2023 La Gazzetta dello Sport

Si esibiscono per l'ultima volta tutti i 28 artisti in gara. La vittoria sarà una sfida tra i primi 5, Mengoni favorito Marco Mengoni si è confermato in testa alla classifica… Leggi ...Secondo alcunirumors lei sarebbe furiosa. Il bacio tra Fedez e Rosa Chemical al Festival di Sanremo è diventato uno dei momenti più memorabili dell’Ariston. Tuttavia, cosa ne pensa Chiara Ferragni