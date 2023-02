Sanremo 2023 | Fiorello | “Festival stupendo | domani dirigenti Rai tutti a casa”

Se c'è qualcuno che ha messo davvero tutti d'accordo a questo Festival diè Chiara Francini . La co - conduttrice della quarta serata, al fianco di Amadeus e Gianni Morandi, non si è fatta minimamente intimorire dall'Ariston, anzi, è stata una perfetta padrona ...'Cari partecipanti, organizzatori e ospiti del festival! Per più di sette decenni, il festival disi sente in tutto il mondo. Si sente la sua voce, la sua bellezza, la sua magia, la sua ...

Sanremo 2023, Amadeus: “Se mi mandano via me ne vado” Il Fatto Quotidiano

Le pagelle della finale di Sanremo 2023, live: Chiara Ferragni da 5, Mr Rain banale (4), gigante Morandi Corriere della Sera

Sanremo 2023, vince Marco Mengoni: il momento della proclamazione RaiNews

Sanremo 2023, classifica definitiva completa: ha vinto Marco Mengoni, Lazza 2°, Mr Rain 3° La Gazzetta dello Sport

Sanremo 2023: chi ha vinto per il televoto, la sala stampa e la giuria demoscopica. I dati spacchettati Corriere della Sera

Erano 12.256.000 gli spettatori sintonizzati ieri sera per la serata finale del Festival di Sanremo, con il 66% di share. Il picco di ascolto è stato alle 22.01 durante l’esibizione dei Depeche Mode, ...Tante polemiche sul Festival di Sanremo appena terminato. Se n'è parlato anche durante la puntata di "Zona Bianca" andata in ...