Sanremo 2023 è la dimostrazione che la bellezza non ha età

Leggi su vanityfair

(Di domenica 12 febbraio 2023) Le abbiamo viste tutte incantare l'Ariston: Luisa Ranieri, Elena Sofia Ricci, Carla Bruni, Lorella Cuccarini, Francesca Fagnani, Chiara Francini, over 40 e in forma smagliante, senza nulla da invidiare alle colleghe che ancora non fanno parte delle «anta». Mantenersi in forma è un atto di amore evergreen verso se stesse