Sanremo 2023 | dopo Fedez Rosa Chemical bacia anche Mara Venier

(Di domenica 12 febbraio 2023)– “Quest’anno è stato davvero il Festival dell’amore!”, ospite a ‘Domenica In’, lo sottolineadando un bacio sulla bocca alla conduttrice, incitato dal pubblico dell’Ariston. “Cosa ci può essere di incriminato in un bacio tra due persone che si vogliono bene: Federico (, ndr.) è un mio amico, gli voglio bene”, dice l’artista rispondendo ache lo interroga sul siparietto ad alto tasso erotico messo in scena durante la finale del Festival. “Però voglio chiarire una cosa: io eal ‘Muschio Selvaggio’ avevamo parlato del fatto che lui sarebbe stato in prima fila e quindi abbiamo pensato che potevamo divertirci un po’, magari che me lo sarei portato sul palco… Mi piace lanciare un messaggio d’amore”, ha ...

Sono due anni che Amadeus non mi prende a'. L'incoraggiamento di Rudy Zerbi Il collega Rudy Zerbi ha consolato Arisa dicendole: 'Si può esistere come artisti anche se non si va a. ...Sulla polemica- Rai 'Non voglio assolutamente arrivare' alla sostituzione dei vertici della Rai. 'Dico semplicemente che mi piacerebbe che la televisione pubblica faccia il suo mestiere di ...Sul podio di Sanremo c'è anche lui. Mr Rain, il rapper bresciano in gara alla 72esima edizione del Festival della Canzone Italiana, con la "Supereroei" ha conquistato il… Leggi ...Di Andrea Laffranchi, inviato a Sanremo Il rapper bresciano risale la classifica veloce come un lampo e si insedia dietro a Mengoni e Ultimo: «Le canzoni… Leggi ...