Sanremo 2023 | Coletta Rai difende il Festival dal centrodestra | “Basta valutazioni politiche Contro di me attacchi dal punto di vista sessuale”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 12 febbraio 2023) Rosa Chemical, Fedez, Paola Egonu, l’appello alla liberalizzazione della cannabis. Ildisi è trasformato in undi polemiche, tutte montate dalla maggioranza disumentre gli ascolti hanno premiato il prodotto di punta della Rai con un share sempre oltre il 57% e arrivato a un picco del 66,5% nella quarta serata. Un successo in termini di prodotto, ma le scelte autoriali sono finite nel mirino del governo. Un cavallo di troia per una rivoluzione ai vertici, con anche l’ad Carlo Fuortes messo nel mirino. Tanto che Stefano, il direttore dell’Intrattenimento Prime time di Rai Uno, solitamente pacato nel rispondere agli, chiude la kermesse canora con una risposta senza mezzi ...