Sanremo 2023 | Chiara Ferragni | perché aveva una collana a forma di utero FOTO

Leggi su cinemaserietv

(Di domenica 12 febbraio 2023) Come terzo look per la finale del Festival diha indossato un abito di velluto nero firmato Schiaparelli e unadicome accessorio dorato. Nelladel fitting su Instagram, l’influencer ha spiegato il significato di questo gioiello, che riunisce diverse sezioni del corpo femminile seguendo le geometrie tipiche degli accessori Schiaparelli, e cheha denominato l’abito dei diritti umani. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da? (@) Ecco il significato delladi ...