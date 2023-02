Sanremo 2023 | Chiara Ferragni impietrita dal gesto di Gianni Morandi | cos’è successo

(Di domenica 12 febbraio 2023) News Tv.è rimasto ancora una volta dall’abito cheha indossato durante l’ultima serata del Festival di. Un vestito mozzafiato e decisamente particolare, tant’è che il cantante bolognese per assicurarsi che fosse proprio abito e non la pelle diha compiuto unche ha spiazzato l’influencer.: ilsull’abitofa discutere L’imprenditrice digitale ha stupito tutti un’altra volta durante l’ultima serata del Festival di. La conduttrice per salire sul palco dell’Ariston ha optato per un vestito decisamente ...

La finale del Festival diconferma il trend positivo degli ascolti dell'Amadeus quater. La serata che ha incoronato Marco Mengoni vincitore è stata vista nella prima parte, dalle 21.25 alle 23.54, da 14.423.000 ...Poi riferendosi a quanto accadde dopo il secondo posto a2019, con il brano 'I tuoi particolari', sorride e aggiunge: "Però almeno stavolta non faccio danni in conferenza stampa, perché ci ...

Le pagelle della finale di Sanremo 2023, live: Chiara Ferragni da 5, Mr Rain banale (4), gigante Morandi Corriere della Sera

Sanremo 2023, Coletta (Rai) difende il Festival dal centrodestra: “Basta valutazioni politiche Il Fatto Quotidiano

Sanremo 2023, le pagelle di Silvia Truzzi: Amadeus icona (suo malgrado forse) di una sinistra che non… Il Fatto Quotidiano

Sanremo 2023, le conversazioni online - Sanremo Notizie Agenzia ANSA

Sanremo 2023, vince Marco Mengoni: il momento della proclamazione RaiNews

La professionalità, la competenza e la creatività dell’hair stylist manduriana Valentina Bianco a servizio di tanti big del mondo dello spettacolo nei giorni scorsi a Sanremo. Valentina ha curato le ...Per una reazione del quotidiano Avvenire in prima pagina sul bacio tra Rosa Chemical e Fedez, come aveva profetizzato Fiorello prendendo in giro Chiara Ferragni e il rapper per le provocazioni partire ...